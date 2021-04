TMW – Italiano al di sopra delle aspettative, ma l’obbiettivo azzurro ha un difetto

In un pezzo pubblicato nella giornata odierna, Tuttomercatoweb.com, noto sito calcistico, descrive la stagione di Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia nel mirino del Napoli. Il campionato degli spezzini è senza dubbio al di sopra delle aspettative, nonostante una Serie A preparata in fretta e una prima parte di stagione con le gare interne giocate lontano dalle mura amiche. Eppure la squadra di Italiano ha un buon margine sulla zona retrocessione ed in campionato ha saputo battere anche alcune big, tra cui proprio il Napoli.

Un bel gioco che però – scriveTuttomercatoweb.com – paga dal punto di vista fisico e mentale. Non a caso lo Spezia è spesso crollato nei secondi tempi. Un’analisi che conferma lo stesso Italiano: “Non so se è un aspetto mentale o fisico, nei secondi tempi abbiamo subito troppi gol. Con la Lazio siamo stati un po’ molli ad inizio ripresa, anche se rispetto ad altre trasferte non abbiamo sofferto così tanto”.