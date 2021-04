Tacconi: “Mertens fondamentale per gli azzurri! Su Juve-Napoli…”

Stefano Tacconi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione sportiva Marte Sport Live:

“Juventus-Napoli? I bianconeri sono in un momento difficile, spero che non diventi come l’annata di Maifredi, quando perdemmo 5-1 la Supercoppa al San Paolo. Vedo una catastrofe all’orizzonte, mi auguro proprio di no. E’ un campionato strano e particolare. Si gioca senza pubblico e questo incide. La presenza dei tifosi garantisce anche la giusta concentrazione nell’evitare certi errori. Pirlo non avrebbe dovuto accettare la panchina della Juventus: è stato un rischio grosso e paga lui le conseguenze. Da giocatore ad allenatore è tutto diverso. Mertens calcia molto bene le punizioni. Per me lui è fondamentale per il Napoli: è un uomo di esperienza e di spogliatoio. Credo partirà il belga dal primo minuto e non Osimhen”.