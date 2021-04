Sky – Juventus, chi sarà titolare dei tre reintegrati? La probabile formazione dei bianconeri

Dopo il reintegro in gruppo di Dybala, McKennie e Arthur, la Juventus prepara la sfida contro il Napoli: ne parla Sky Sport 24.

I tre hanno lavorato anche oggi in gruppo e ci si aspetta quindi una loro convocazione per la sfida di mercoledì alle ore 18.45. A scendere in campo da titolare, però, probabilmente sarà solo l’americano McKennie. Curiosità anche attorno a Paulo Dybala, che potrebbe giocare uno spezzone di gara che gli manca ormai dal 10 gennaio.

PROBABILE FORMAZIONE

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Mckennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo