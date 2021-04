Serie A, Juventus-Napoli decisiva per la Champions?

Una gara che potrebbe essere decisiva per l’accesso alla prossima Champions League. Juventus-Napoli, in programma mercoledì sera, ha tutta l’aria di essere una gara essenziale per il futuro di entrambe le squadre.

Se ad inizio campionato sembrava impensabile che le due squadre si sarebbero trovate a poche giornate della fine in una situazione del genere, oggi appare evidente come una sconfitta per entrambe potrebbe anche essere fatale e compromettere il cammino per la conquista di un posto utile per approdare nella massima competizione europea.

Come arrivano le squadre

Ciò che appare abbastanza evidente è il fatto che Juve e Napoli arrivino a questa gara a pari punti, con lo stesso obiettivo, ovvero il posto Champions, ma senza ombra di dubbio con due situazioni molto differenti. In primis, se per gli azzurri, sotto certi punti di vista, sembra un traguardo che fino a qualche settimana fa era insperato, per la Juve si tratta dell’obiettivo minimo stagionale. I bianconeri sono in caduta libera, non solo per la negatività dei recenti risultati, un solo punto tra Benevento e Torino, ma anche perché i giocatori sembrano demotivati.

Pare che abbiano completamente mollato e se non si dovesse verificare una reazione d’orgoglio in queste ultime gare, è davvero difficile pensare ad una Juventus tra le prime quattro in classifica. Ecco perché questa gara sarà possibilmente un crocevia della stagione per entrambe.

Quote del match

Chi si diletta nell’indovinare i pronostici Serie A troverà sicuramente interessanti le quote della gara. La Juventus parte con i favori del pronostico: parliamo di una vittoria bianconera che pagherebbe 2 volte la posta, contro 3,75 volte la posta, orientativamente, della vittoria del Napoli. Un pareggio pagherebbe circa 3,50 volte la posta.

Problemi di formazione per i bianconeri

Tante le incognite, per quanto riguarda la scelta dei protagonisti del match, per la Juventus. In primis tiene ancora banco la questione festino: tre giocatori, McKennie, Arthur e Dybala sono stati multati dalla società e non convocati per il match contro il Torino. Ancora da capire se torneranno disponibili per la gara contro il Napoli. Ma non è tutto. Ci sono anche Bonucci e Demiral in fortissimo dubbio: entrambi sono risultati positivi al Coronavirus e si devono attendere ulteriori esami per sapere se possano scendere in campo. Altrimenti i bianconeri dovranno affidarsi nuovamente a Chiellini, che non garantisce una forma fisica adeguata. Possibile che venga riproposto Danilo adattato a centrocampo.

Tutta un’altra situazione in casa Napoli. Gli azzurri volano sulle ali dell’entusiasmo, dopo le quattro convincenti vittorie consecutive e soprattutto dopo aver recuperato praticamente tutti gli indisponibili, a parte Ghoulam. In avanti dovrebbero rivedersi Politano, Insigne e Osimhen, tutti protagonisti di prestazioni convincenti nell’ultimo periodo. Difesa che sarà composta da Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo e Hysaj.

Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni del match:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.