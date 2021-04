Pasqual: “Di Lorenzo ha avuto un exploit. Alza l’asticella sempre di più”

Manuel Pasqual, ex calciatore di Fiorentina ed Empoli, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione in onda su Tmw Radio, di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli che proviene dall’Empoli, club in cui ha diviso lo spogliatoio proprio con Pasqual. Queste le sue parole: “Ha corsa e qualità, ma soprattutto, è in grado di leggere bene le situazioni. Nel percorso da Empoli a Napoli ha avuto un exploit che lo vede fare sempre meglio, tanto che ormai è da tempo che fa parte del gruppo di Mancini in Nazionale. Continua ad alzare l’asticella sempre di più”.