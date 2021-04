Nikola Maksimovic, svincolato a Giugno 2021, è nel mirino dell’Inter.

Secondo le indiscrezioni trapelate da Calciomercato.com la richiesta del Serbo avrebbe un po’ freddato la dirigenza nerazzurra che non si aspettava cifre così alte.

Maksimovic ha chiesto un ingaggio di circa 2.5 mln annui che non è stata accettata dall’Inter che medierà con il calciatore per trovare un accordo. Si attendono sviluppi.