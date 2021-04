La difesa torna a soffrire: dove sono finite le certezze?

La difesa azzurra contro il Crotone ha ballato spaventosamente e questo è un dato di fatto. Non solo per le tre reti subite, ma le sensazioni di pericolo erano ripetute e più volte i calciatori avversari hanno impensierito la retroguardia formata da Manolas e Maksimovic, la cui partita è stata decisamente negativa.

Dopo due gare di prestigio senza subire reti, sabato abbiamo visto una squadra che troppe volte si è lasciata trafiggere dagli avversari senza mantenere le posizioni adeguate e con gravi errori di disimpegno. L’assenza di Kalidou Koulibaly(fuori fortunatamente solo per squalifica) durerà poco e contro la Juventus rivedremo il gigante senegalese nei due di difesa. Terminata questa stagione, difatti, serviranno valutazioni più accurate sull’intero reparto e su chi non ha reso secondo le aspettative.

Maksimovic e Manolas sono due “certezze” mancate e sono tantissimi i danni comportati dalle loro battute d’arresto in questa stagione. Il greco doveva essere il pilastro della difesa insieme a KK, ma si è rivelato distratto e solito agli infortuni. In campo sembra pensare ad altro, questo è quanto emerge dalle sue prestazioni.

Il serbo dovrebbe concludere la sua esperienza a Napoli dopo un rinnovo che non è mai arrivato e sul quale si è speso troppo tempo senza trovare una soluzione. Il calciatore piace all’Inter e per questo potrebbe finire ai neroazzurri nella prossima sessione di mercato. Nel nuovo scacchiere difensivo(che rimanga Gattuso o meno) non ci sarà spazio per lui e potrebbe anche essere la scelta giusto dopo questa stagione.