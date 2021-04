Juventus, il report dell’allenamento odierno in vista del Napoli

La Juventus torna in campo per allenarsi in vista della partita di mercoledì contro il Napoli, come riportato sul sito ufficiale della società.

Ecco quanto si legge: “Inizia in campo la settimana di Juve-Napoli e Juve-Genoa. I bianconeri sono scesi sul terreno di gioco del Training center nella mattinata di oggi, per continuare la preparazione in questa settimana di doppio impegno di campionato: prima mercoledì, alle 18.45, nel recupero contro i partenopei, poi domenica alle 15 contro i rossoblu. Menu dell’allenamento di Pasquetta: esercitazioni sul possesso palla e consueta partitella. Domani, vigilia di Juve-Napoli, allenamento mattutino. A seguire, alle 15, consueta conferenza stampa della vigilia di Mister Pirlo che risponderà alle domande dei giornalisti invitati, collegati da remoto. Diretta, come sempre, su Juventus Tv”.