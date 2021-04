Juve-Napoli, tre azzurri in diffida rischiano di saltare la Sampdoria

Tre giocatori del Napoli rischiano di saltare la gara di domenica contro la Sampdoria. Gli azzurri torneranno in campo questo mercoledì contro la Juventus allo Stadium e tre azzurri dovranno fare attenzioni a non farsi ammonire per non saltare la sfida del Ferraris contro Ranieri. Di seguito i tre i calciatori che Gattuso rischia di perdere: Demme, Mario Rui e Lozano.

Demme potrebbe tornare titolare a Torino, così come Lozano che non scendeva in campo dal primo minuto proprio dalla gara contro i bianconeri. Per Mario Rui possibile panchina, con il ritorno di Hysaj a sinistra.