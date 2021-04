GdS – Le probabili formazioni di Juve-Napoli: due ballottaggi per Gattuso

A due giorni dalla sfida più attesa dell’anno, la Gazzetta dello Sport ha provato a stilare la lista dei giocatori che scenderanno in campo durante Juventus-Napoli. Per Gattuso due ballottaggi: Ospina-Meret e Demme-Bakayoko, legati alle condizioni fisiche del portiere colombiano e del centrocampista italo-tedesco. L’allenatore azzurro dovrebbe poi lasciar fuori Mario Rui e Politano, a cui saranno preferiti Hysaj e Lozano. Out anche Osimhen secondo la Gazzetta, con il ritorno di Zielinski sulla trequarti e Mertens centravanti. Per Pirlo c’è il ritorno a centrocampo di Ramsey e Rabiot, ai quali è stato preferito Danilo nel derby di sabato. Di seguito le probabili formazioni secondo l’edizione online della GdS:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, de Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina/Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme/Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens