Galeazzi: “Il Napoli può uscire indenne da Torino! Su Insigne…”

Giampiero Galeazzi, telecronista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio “One Station”. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Insigne è un grande campione, il Napoli deve farne tesoro cosí come i tifosi. La Juventus sta attraversando una stagione molto al di sotto delle aspettative: il decimo scudetto è praticamente sfumato e in Champions il percorso è stato negativo. Ragion per cui il Napoli può tranquillamente uscire almeno con un pareggio dalla sfida di mercoledì. Pirlo? È stato uno dei migliori calciatori italiani ma lanciarsi subito da allenatore in una sfida del genere è stato rischioso, oltre che negativo. Ronaldo non ha portato alla Juventus l’apporto che la società sperava”.