Ecco perchè sarà fondamentale recuperare Diego Demme

Diego Demme è rimasto ai box contro il Crotone a causa di un problema alla gamba sinistra e tutti ci auguriamo che possa tornare a disposizione(e in condizioni fisiche ottimali) per la partita contro la Juventus di mercoledì.

Ci sono tanti motivi alla base dell’importanza tattica e qualitativa del centrocampista ex Lipsia. Partiamo per gradi ad analizzare e sviscerare il focus sul centrocampista azzurro.

Ha scelto Napoli come meta preferita per il continuo della sua carriera con tanto di amore per la città e in rappresentanza di un nome notevole come Diego. Lasciando il Lipsia primo nel precedente mercato invernale, ha dimostrato di essere un uomo dal carattere forte e dalla sana determinazione.

La rivoluzione di gennaio

Con lui in campo, difatti, il 4-3-3 di Gattuso cominciò a ripristinare le certezze sarriane di una squadra finita nel baratro sotto la gestione di Carlo Ancelotti. E’ con il suo arrivo e con quello di Rino che, dunque, il calcio liquido proposto dal tecnico di Reggiolo finiva completamente nel dimenticatoio.

Uomo di sostanza e sorprendentemente avvezzo al goal in questa stagione, si è dimostrato pedina fondamentale anche nel 4-2-3-1 del nuovo regime. Tatticamente riesce a fare sia l’incontrista che il regista dinanzi la difesa. Contro la Roma lo abbiamo visto indietreggiare dietro la linea dei quattro difensori pur di andare a lottare per strappare un pallone pericoloso in area di rigore. Disponibilità al sacrificio e contezza del significato di appartenenza lo hanno reso uno dei pilastri del nuovo Napoli di questa stagione.

Non può mancare un guerriero del suo calibro contro i bianconeri(che stanno vivendo un periodo di difficoltà evidente). Non può mancare perchè quando c’è da raddoppiare, inoltre, la sua sagoma appare improvvisamente tra le maglie avversarie in un istante.

Con Fabiàn Ruiz forma la coppia più solida di un centrocampo tanto martoriato dagli errori di Bakayoko, dalla staticità di Lobotka e dalla ripresa(solo in queste ultime battute finali) dello spagnolo prima citato.

Per questo finale di stagione dovremmo vedere tutti gli altri azzurri in campo con lo stesso spirito di Demme. Sarebbe un passo in più verso una qualificazione in Champions che un mese fa sembrava utopia. Il più ottimista degli opinionisti avrebbe messo quinto questo Napoli nelle griglie finali. Un verdetto ancora da segnare, quello che vale il ritorno nella UCL.

Se poi dovesse anche rimanere inaspettatamente anche Rino Gattuso, il centrocampista potrebbe davvero diventare una delle pedine più importanti e significative del futuro a tinte azzurre.

Forza Diego, ti aspettiamo per celebrare un traguardo importante insieme a te.

Demme è il faro di Napoli.