Dallo Stadium allo Stadium: Juventus-Napoli è ancora decisiva

Era il 22 aprile 2018 quando Kalidou Koulibaly permise al Napoli di ottenere una vittoria storica al Juventus Stadium, palcoscenico che mai avevo visto una vittoria dei partenopei dalla sua fondazione ed inaugurazione.

L’anno dell’apoteosi di Maurizio Sarri a Napoli(quando tutto lasciava pensare che il terzo scudetto potesse diventare una solita realtà e non più conseguenza di fantasie irrisorie) rimarrà memorabile proprio per la rete del senegalese nei minuti finale. Un goal che non valse l’intera posta in gioco, campionato rovinato da Inter-Juventus e dalla prova sconvolgente di Firenze che rimane una delle parentesi più tristi proprio per il valore della singola partita.

Come dice il titolo dell’articolo, lo Juventus Stadium continuerà ad essere teatro di uno dei big match più importanti del campionato che si sta per concludere e non può essere una coincidenza. Gli uomini di Pirlo (quasi) in caduta libera e quelli di Gattuso in piena esaltazione per le quattro vittorie di fila; si scontreranno mercoledì 7 aprile per un posto in Champions. Sembrerebbe un discorso di prassi per il Napoli, sicuramente non per la Juventus. Abituati a vincere e a consolidare il vantaggio come primi in classifica già da marzo in poi, quest’anno i bianconeri potrebbero rischiare di non centrare nemmeno la Champions.

Stranissimo e quasi fuori luogo dirlo dopo nove anni di dominio indiscusso in Serie A, ma gli ultimi risultati deludenti hanno capovolto la classifica che recita un quadro incerto per la prossima grande competizione europea. Sarà per la terza volta Gattuso contro Pirlo in stagione. Finalmente il match d’andata mai giocato potrà avere il suo esito.

Non sarà una partita di vitale importanza come tre anni anni fa, ma rappresenterà il via libera per la qualificazione per uno tra i primi quattro posti. Manca tanto ancora alla fine, ma si potrebbe parlare di sei punti in palio per la rivalità che lega queste due squadre(a livello storico).

Che le danze per il countdown abbiano iniziano al più presto.

E’ già clima partita. Da oggi fino a mercoledì sera.