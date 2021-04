Dalle strutture al vivaio: cosa manca al Napoli per diventare grande

Il Napoli, nell’ultimo decennio, ha avuto una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista; è cresciuto come brand, si è fatto conoscere in Europa, ma c’è sempre l’impressione che manchi qualcosa.

Gli azzurri ormai possono essere considerati una big italiana e non solo, da 11 anni consecutivamente partecipano a competizioni europee, questo grazie ad ottima progettazione ed organizzazione tecnica ma c’è l’impressione che ci sia qualcosa da migliorare, in modo da fare il decisivo salto di qualità.

Quel qualcosa è da ricercare in casa, nel settore giovanile, che ha sfornato solo Lorenzo Insigne come talento puro negli ultimi anni ed anche nelle strutture. Il Napoli avrebbe bisogno di avere uno stadio di proprietà per aumentare gli introiti ed un rinnovamento delle strutture di allenamento farebbe fare un ulteriore passo avanti.

Un’altra cosa che potrebbe essere migliorata è sicuramente la gestione marketing; il brand Napoli potrebbe essere pubblicizzato in modo migliore in modo da arrivare a più persone possibili ed aumentare introiti con la vendita del merchandising.

Dal punto di vista strettamente tecnico, il Napoli ha da migliorare poco, la squadra è competitiva ed i giocatori sono tecnicamente fortissimi; a questi livelli però i dettagli extra campo fanno tutta la differenza del mondo e se gli azzurri vogliono diventare grandi il passo da fare è questo qui.