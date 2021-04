Coronavirus, nuova positività nel Cagliari per via della Nazionale: i dettagli

Il Cagliari, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la positività di un tesserato al rientro dagli impegni con la nazionale italiana.

Infatti, il calciatore in questione è Alessio Cragno. Di seguito, il comunicato del club: “Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento. Il Gruppo Squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.