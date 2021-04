Coronavirus – Alessandro Florenzi è risultato positivo al tampone

Il Coronavirus all’interno della Nazionale ha causato un altro positivo, stavolta è toccato ad Alessandro Florenzi.

Il terzino, ex Roma è risultato positivo al tampone molecolare dopo esser stato messo in isolamento precauzionale dal club parigino vista la situazione di possibile focolaio della Nazionale italiana.

Il calciatore del PSG salterà dunque sicuramente la sfida d’andata con il Bayern Monaco valida per i quarti di finale di Champions.

Il comunicato dei Parigini:

“Dopo l’ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi si conferma positivo. Rispetterà quindi l’isolamento e sarà soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione”.