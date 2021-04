Cobolli Gigli: “Il Napoli parte favorito mercoledì. Insigne o Dybala? Vi dico la mia scelta”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio “One Station”, trasmissione radiofonica:

“Mi sento in lutto come tifoso: la mia squadra vive una forte crisi. Non capisco come da Allegri, gran vincente, si possa essere passati a Sarri. Juventus-Napoli? Sarà una sfida fondamentale: vedo gli azzurri leggermente favoriti. Se la Juve dovesse realmente perdere, a quel punto anche la qualificazione Champions potrebbe non esser più scontata. Gattuso? Una gran bella persona, senza peli sulla lingua e dall’enorme esperienza, fossi in De Laurentiis gli darei un’altra opportunità. Insigne o Dybala? Preferisco l’argentino”.