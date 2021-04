Brambati: “Juventus-Napoli? Una delle due sta meglio. Allenatori? Ecco chi vedrei bene in azzurro”

L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio per parlare di diversi temi, tra cui la Juventus e il Napoli.

“Juventus-Napoli? Il Napoli ora sta meglio della Juventus. Prossimo allenatore Napoli? De Laurentiis ha contattato tanti allenatori buoni, anche se io vedo Gattuso in risalita. Non so quale sarà il progetto tecnico, va scelto quello giusto con i giocatori più funzionali. Mi piace Juric, lo vedrei bene a Napoli. Molto dipenderà anche dall’Inter, se potrà proseguire o meno il progetto iniziato con Conte. La stima che c’è tra Agnelli e Allegri riporterà il tecnico livornese alla Juventus”.