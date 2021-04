Bianchi: “Il Napoli è più in condizione della Juve. Vi dico chi gioca in attacco”

Rolando Bianchi, ex attaccante di Torino e Manchester City, ha parlato ad Arena Maradona, programma in onda su Radio Crc, di Juventus-Napoli, recupero che si giocherà mercoledì 7 aprile alle ore 18:45, e che dirà molto sulle possibilità in campionato dei partenopei: “Per me il Napoli mercoledì partirà con Mertens davanti. Osimhen ha delle qualità, ma il belga sa già come affrontare gare di quel peso specifico. Il Napoli ha una condizione migliore di quella della Juve, ma i bianconeri hanno dei grandi fuoriclasse che possono risollevarsi in qualsiasi momento”.