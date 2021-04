Auriemma: “Gattuso si sta meritando la riconferma, De Laurentiis ci penserà”

Raffaele Auriemma, noto giornalista napoletano ha parlato sul proprio canale Youtube della prossima stagione del Napoli e della posizione di Gennaro Gattuso.

Le sue parole:

“Ormai ho smesso di difendere Gattuso, perché ormai si difende da solo. Ancora ieri qualcuno criticava il tecnico azzurro per i tre gol presi, ma siete veramente pazzi? Avete un’ossessione contro Gattuso perché vi siete sbilanciati troppo e avete cannato. De Laurentiis si è concesso una tregua per tutto aprile sul versante allenatore, poi sono convinto che a maggio tornerà alla carica con Gattuso. Spero che Rino comprenda che nella sua carriera in futuro troverà presidenti anche peggiori di De Laurentiis. Aurelio infatti non ha mai chiesto di far giocare uno o un altro calciatore come fanno altri”.