Verso Juventus Napoli: le probabili formazioni

Mercoledì, alle 18:45 si gioca il recupero della terza giornata di campionato tra Juventus e Napoli scontro diretto decisivo per le ambizioni Champions per le due squadre.

QUI JUVENTUS: La Juve arriva da un momento non affatto facile, 1 punto nelle ultime due tra Benevento e Torino, la squadra di Pirlo sembra sulle gambe e non mentalmente sul pezzo ma non può più permettersi di sbagliare. I bianconeri non potranno contare su Bonucci e Demiral, entrambi positivi al Covid; da chiarire la faccenda che coinvolge Mckennie, Arthur e Dybala, sanzionati dopo aver violato le norme anti Covid e non convocati nell’ultima partita. Le scelte per Pirlo sono quasi obbligate dunque, con Szczesny tra i pali, De Ligt, Chiellini e Danilo a comporre il terzetto difensivo, Cuadrado e Chiesa larghi con Rabio, Bentancur e Kulusevski a centrocampo a supporto di Morata e Ronado

QUI NAPOLI: Gli azzurri arrivano con uno spirito ed una forma completamente diversa a questo scontro, sono 5 vittorie nelle ultime 6 partite di campionato ed ormai una squadra completamente a disposizione dopo l’emergenza infortuni. L’unico vero dubbio sta nelle condizioni di Diego Demme che verrà valutato giorno per giorno, per il resto la formazione è quasi già fatta.

Davanti a Meret la linea sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Demme/Bakayoko con Fabian, Lozano, zielinski ed Insigne a supporto di Dries Mertens.