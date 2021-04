Valencia – Insulti razzisti a Diakhaby, la presa di posizione del difensore. Quando accadrà anche in Italia?

Attimi di tensione sul campo del Cadice. Era in corso la partita fra Cadiz e Valencia quando alla mezz’ora è Juan Cala, giocatore del Cadiz, a rivolgere un insulto razzista al difensore del Valencia Diakhaby. Il difensore sbotta e nasce una discussione che termina prima con l’ammonizione del difensore vittima dell’insulto e poi tutta la squadra abbandona il campo. Dopo qualche minuto di mediazione i giocatori tornano in campo per disputare il match ma Diakhaby viene sostituito e non rientra in campo.

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5



𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢



El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar.



TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 4, 2021

Presa di posizione forte da parte del Valencia che finalmente prova a contrastare gli insulti razzisti in campo. Quest’anno era già successo in Champions nella sfida fra Paris Saint Germain e Instambul B., quella volta fu il quarto uomo a rivolgere un insulto razzista in rumeno ad uno dei membri della panchina del Basaksehir. Da non dimenticare gli insulti che Koulibaly più volte ha subito, da quelli della stagione 2015-16 sul campo della Lazio a quelli di San Siro della stagione 2017-18, passando per quelli sul campo della Sampdoria della medesima stagione. Una presa di posizione che va sempre presa, perchè il razzismo va sempre combattuto e mai incitato, e uno dei promotori proprio del rispetto in campo è Kalidou Koulibaly, difensore senegalese ma anche napoletano, per sua stessa ammissione.