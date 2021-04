La sfida Juventus-Napoli sarà una delle sfide cruciali del campionato: non solo per l’attesa del match, che è durata quasi 6 mesi, ma anche per il significato di questa sfida, diventata un vero e proprio spareggio Champions.

Di sicuro, anche alla luce dei risultati di ieri, la pressione è tutta da parte della Juve, che deve assolutamente vincere per non rischiare addirittura la prossima Champions: questa stagione sta volgendo al termine nel modo peggiore per i bianconeri, che continuano a perdere punti su punti.

Mercoledì, un altro risultato potrebbe far saltare Pirlo fin da subito, dunque la Juve dovrà giocare anche per tutelare il suo allenatore, al momento tutt’altro che sicuro della conferma per il prossimo anno.

Agnelli sarebbe molto preoccupato e secondo SportMediaset inizia a guardarsi intorno: tenendo conto della suggestione del ritorno di Allegri, al momento la dirigenza juventina sarebbe in pressing per Zidane, con cui sono stati già allacciati dei contatti.

Dunque, la Juve mercoledì giocherà non solo per la Champions, ma anche per salvare Pirlo.