SOCIAL – Mertens giura amore eterno al Napoli: l’indizio sbuca su Instagram

📊 Dries Mertens ha collezionato la 350ª presenza con la maglia del Napoli in tutte le competizioni, raggiungendo il sesto posto solitario in questa graduatoria.

Inoltre ha disputato la 255ª gara in Serie A, raggiungendo Callejòn al settimo posto.



💙 #ForzaNapoliSempre