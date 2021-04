Napoli Crotone 4-3: la sintesi del Napoli di quest’anno

Il Napoli di questa stagione ha avuto uno strano andamento con picchi di prestazione notevoli e partite perse per tanti errori; analizziamo il perchè.

Gli azzurri hanno sempre dimostrato di avere tanta qualità in avanti, il gol del 2-0 di Osimhen in Napoli Crotone ne è la prova lampante: pennellata di Fabian, magia del capitano e chiusura attenta del nigeriano. D’altra parte gli errori di Manolas e Maksimovic valsi per i momentanei 2-1 e 3-3, fanno capire le difficoltà di concentrazione nel reparto arretrato.

Il Napoli pecca di disattenzione ed al primo errore non riesce a reagire impaurendosi e causandone di nuovi; è stato così con il Genoa, con l’Udinese, con il Sassuolo. Questo non può essere altro che un problema mentale, di fiducia nei propri mezzi, se non si riesce a reagire all’errore il problema va riscontrato nella testa e non nei piedi.

Per questo finale di stagione gli azzurri devono cercare di limare il più possibile i tanti, troppi errori individuali perchè poi in avanti c’è talmente tanta qualità che ne vedremo delle belle.