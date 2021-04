Moggi: “Il Napoli subisce tanto, la Juve ne deve approfittare. Gattuso? Non sarà più l’allenatore del Napoli ma è da rispettare”

Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio 24: “Futuro di Pirlo? Non penso saranno prese decisioni in base all’esito della gara di mercoledì. Sono sicuro però che vedremo una bella Juventus. Il Napoli subisce tanto perciò i bianconeri devono studiarla per bene e adattarsi a questo. Gattuso? Non sarà più l’allenatore del Napoli. A sua discolpa, però, bisogna dire che non ha mai avuto l’organico completo a disposizione, ma sempre qualche assenza. Poi bisogna anche considerare che una volta tornati dall’infortunio i giocatori hanno bisogno di altro tempo per ritornare in forma. Gattuso ha fatto il massimo che poteva fare ed ora lotta per la Champions. Il tecnico è da rispettare. Quando si ritrova un giocatore positivo al Covid ha un rendimento da controllare per 20-30 giorni”.