L’eroe che non ti aspetti: Giovanni Di Lorenzo

Dopo il primo tempo dominato e chiuso sul risultato di 3-1, il Napoli con il Crotone poteva gestire la partita e poteva portare una vittoria tranquilla a casa, invece i tanti errori difensivi avevano rimesso tutto in discussione e sul risultato di 3-3. Prima che Giovanni Di Lorenzo non si ribellasse.

Fino al 72′ quando il giocatore più presente della stagione, che non salta mai una partita, che corre fino all’ultimo secondo, sempre attendo in fase difensiva ha deciso che questa partita non doveva finire col pareggio; palla sulla trequarti, la porta fino al vertice dell’area di rigore e poi staffilata di sinistro nell’angolino e destino capovolto, Napoli al quarto posto e si arriva alla partita decisiva con lo spirito giusto.

Il terzino destro ormai è una certezza, garantisce sempre copertura e spinta, ieri autore anche da un grande assist per l’1-0 di Insigne. Elogi meritati per un ragazzo quasi mai sotto i riflettori che però garantisce sempre grande presenza e buone prestazioni.