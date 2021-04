J.Rodriguez: “Sono all’Everton per Ancelotti. In passato fui molto vicino ad una big europea”

In un’intervista ad ESPN, James Rodriguez, stella colombiana attualmente in forza all’Everton ha commentato così la sua scelta di trasferirsi ai ‘Toffes’ ma soprattutto di un trasferimento sfumato. Qui le sue parole:

“Voglio essere onesto. Se non ci fosse Ancelotti non sarei mai venuto all’Everton. Lo dico con il cuore in mano, è stata una delle ragioni che mi ha fatto fare questa scelta. Pensare che ero ad un passo dall’Atletico Madrid, l’affare era quasi chiuso, avevo anche parlato con Simeone, ma il Real non mi ha lasciò andare. Il presidente sapeva che con Zidane non avrei giocato molto, ma decise comunque di non farmi partire. Fu un anno duro, volevo venire all’Everton e mostrare davvero cosa so fare”.