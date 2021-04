Questa estate ci sarà un fervente e movimentato mercato della panchine: alla fine di questo anno così particolare e inedito, molte squadre potrebbero cambiare tecnico.

Adesso qualcosa si è iniziato a muovere, ma per attendere ulteriori sviluppi bisognerà attendere la fine della stagione, dato che moltissime squadre sono in ballo per raggiungere i propri obiettivi.

In particolare, restando nell’ambito delle 7 sorelle, al momento, Roma e Napoli sembrerebbero, tra le big, le squadre che possono cambiare allenatore.

Ma la Gazzetta dello Sport svela un altro particolare: infatti, il club partenopeo e il club capitolino vogliono e puntano gli stessi tecnici. Sia il Napoli che la Roma, infatti, puntano sia due allenatori top, come Sarri e Allegri, ma la Roma punta anche a quel trittico degli allenatori emergenti che De Laurentiis osserva con attenzione: De Zerbi, Juric, Italiano.

Insomma, sarà un bel duello Napoli-Roma sul mercato.