Gattuso e la varianti tattiche che hanno stravolto il Napoli

Gennaro Gattuso nelle ultime partite ha inserito delle varianti tattiche molto interessanti che hanno cambiato faccia al Napoli.

Soprattutto nelle trasferte con Milan e Roma, il Napoli ha fatto vedere una nuova variante di impostazione molto interessante;

Con palla nei piedi di Ospina, Koulibaly si allargava sulla sinistra, Maksimovic restava centrale e sulla destra veniva a prendere il pallone Fabian in modo da garantire l’uscita palla qualitativa. I due terzini salivano molto consentendo ad Insigne e Zielinski di venire dentro il campo per far si che il possessore di palla avesse più soluzioni di passaggio. Il resto lo fa la qualità, con la palla toccata da Fabian, Insigne e Zielinski non si può far altro che eludere il pressing degli avversari ed aprire praterie per attaccare.

Per finalizzare l’azione ed arrivare con presenza in area di rigore sono stati importanti i movimenti di Mertens che venendo incontro faceva si che i difensori centrali avversari uscissero molto alti e lasciassero spazio per gli inserimenti di Demme e Politano che potevano arrivare facilmente alla conclusione.