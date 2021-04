Dossena: “Strutture? Chiesi a De Laurentiis di investire”

Andrea Dossena, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per parlare dell’atmosfera di Napoli a confronto con quella di Liverpool: “Liverpool e Napoli sono molto simili e hanno entrambe tifoserie passionali. Quando arrivai a Napoli chiesi a De Laurentiis di investire sulle strutture come avveniva in Inghilterra. Speravo in un centro sportivo e in uno stadio attaccato al campo. Meglio ‘You’ll never walk alone’ o l’urlo ‘The Champions’ al San Paolo? Non per essere di parte ma quando al Napoli vincevano in Champions a fine match intonavano ‘O Surdato Nammurato’. Veramente da brividi. In Inghilterra sono bravi a vendere il pacchetto della Premier, ma i momenti più belli sono stati dopo la Champions al San Paolo. Dopo aver dato il massimo e aver sudato la maglia, era bellissimo guardare l’atmosfera che creavano i tifosi in festa”.