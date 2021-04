Cosa succede se Insigne fa il tiro a giro? 5 top goal del capitano

Un giocatore straordinario, tecnica sopraffina e un tiro che trafiggerebbe qualsiasi portiere poco attento sul momento, fa reparto come pochi e da lui partono tutti i palloni verso la porta. No, non stiamo parlando di un rinomato attaccanti da più di 50 milioni o di un super premiato extra-terreste, ma dell’inimitabile capitano del Napoli: Lorenzo Insigne. Il talento ormai maturato della stella di Frattamaggiore continua ad incantare, questa forse la sua più bella stagione di sempre; tanti gol, assist come se piovessero e giocate da vero top player. Ecco 5 dei gol più belli di sempre per 24 azzurro:

Al primo un top goal di quelli che difficilmente si dimenticano. Stagione 2013-14, Champions League, Napoli contro Borussia Dortmund, fallo a favore degli azzurri, sulla punizione si presenta un giovane Lorenzo Insigne. L’ex San Paolo approfitta degli ultimi attimi prima del tiro per inneggiare il 24. Con tutta la carica possibile Insigne carica il tiro, scheggia la traversa e fa secco il portiere dei giallo-neri.

Al secondo posto c’è un gol che con un coefficiente di difficoltà altissimo, sia per la bellezza della prodezza disegnata dall’attaccante sia per la partita tanto sfortunata quanto emozionante. Il Napoli ospita il Sassuolo, il punteggio è sbloccato sullo 0-0, ad accendere il match ci pensa il 24, destro che gira e dal limite fa secco Consigli

Al terzo posto un gol indimenticabile per chiunque. Stadio Santiago Bernabeu, ottavi di finale della Champions League, il Napoli deve provare l’impresa poi sfumata. Grande manovra del Napoli, Jorginho serve Hamsik uno due con Mertens, solo c’è Insigne il tempo di inquadrare la porta, Navas è fuori dai pali, carica il destro e quasi da metà campo il gol è in rete, straordinario a dire poco il gol del Napoli.

Al quarto posto forse uno dei gol più bella della stagione 2016-17 del Napoli. Il Napoli è ospite a Firenze in quella che sarà la gara prima delle festività pasquali. Una meteora si abbatte sul Franchi e porta il nome di Lorenzo Insigne che dalla lunga distanza con la specialità della casa – il destro a giro – trova il gol del momentaneo 2-1. Gol di rara fattura.

Al quinto ed ultimo posto, di certo non per bellezza, l’ultimo gol della stagione 16-17 di Lorenzo Insigne. Siamo a Marassi, l’avversario è la Sampdoria e a Roma fra poco meno di qualche ora l’ottavo Re di Roma – Francesco Totti – sta per dire per sempre addio al mondo del calcio. Se da una parte un Re va via dall’altra un principe sta per essere incoronato, ed è proprio il 24. Altro grande gol con il solito destro a giro, che arriva poco più avanti della tre-quarti e sorprende Puggioni. Il Napoli però chiude al terzo posto il proprio campionato.