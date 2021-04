Corbo: “Prima della gara contro la Juve, bisogna risolvere due questioni”

Il giornalista Antonio Corbo ha evidenziato dei problemi difensivi non indifferenti dopo la partita di ieri contro il Crotone e lo ha spiegato nel suo editoriale per La Repubblica:

“Ma lo stesso Napoli, lanciato verso lo scontro che può valere la qualificazione Champions, è turbato da troppi rimorsi in difesa. Li supera se si rivolge due domande: la prima, possibile che la sola assenza di Koulibaly crei tanto scompiglio? La seconda: sul 3-1 non poteva inventare nulla per evitare la risalita del Crotone?“