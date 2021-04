CdM – Gattuso in vista della Juve non può essere sereno, ecco perchè

Questo Napoli ha poco da festeggiare, Gattuso non può stare tranquillo. E’ questo il messaggio che oggi ha portato in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno. La vittoria di Crotone, se pur con 3 punti, ha rispolverato le incertezze difensive che Gattuso aveva quasi oscurato nelle partite con Milan e Roma, ma che contro i calabresi sono riaffiorate prepotentemente.

In vista della Juventus questo Napoli non può di certo crogiolarsi e sperare nella scia di entusiasmo del primo tempo. Ebbene sì, perchè il secondo tempo è un segnale da non ignorare. 2 gol subiti, 2 disattenzioni clamorose che contro i bianconeri potrebbero costare caro e pesare su un’intera stagione già fallimentare dopo le uscite in Coppa Italia ed Europa League. Il gol di Di Lorenzo non deve illudere il tecnico e addetti ai lavori, senza i soliti perni la rosa non gira e gli scivoloni di alcuni rischiano di macchiare prestazioni eccellenti di altri.