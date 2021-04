Auriemma: “Juventus-Napoli? Sarà lo spareggio per la Champions”

Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, ha pubblicato un video su Youtube dove ha detto la sua sulla lotta per la Champions: “La Serie A di quest’anno ci sta riservando davvero tanto sorprese. L’Inter, ormai da ieri, ha mezzo scudetto già tra le mani e l’ha pure meritato in quanto è stata la squadra più continua, anche se non la più forte, in mezzo alla discontinuità di tante altre. Per squadre discontinue intendo Napoli ma anche Milan. I rossoneri non riescono più a giocare come prima hanno chiesto troppo a Ibrahimovic, che anche se è molto carismatico e capace, si trova alla fine della carriera. Ora si ritrovano uno sfrenato Napoli alle spalle e anche l’Atalanta che merita più delle altre la Champions. Anche la Juventus, pure se non sta rendendo al massimo, si trova lì e la Lazio sta recuperando punti. I nerazzurri hanno il posto in Champions assicurato ora bisogna capire le altre 3 chi saranno. Adesso secondo, terzo e quarto posto sono disponibili per tutti. Juventus-Napoli? La gara di mercoledì sarà lo spareggio per la Champions. Con un Napoli da temere perché da quando Gattuso ha recuperato Osimhen e Mertens ne ha vinte 5 su 6″