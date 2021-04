Due calciatori dell’Inter si avviano verso la conclusione della propria esperienza nel club nerazzurro. I calciatori in questione sono Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov. Entrambi in scadenza di contratto senza alcun intenzione di rinnovare la propria esperienza in terra milanese.

Ecco il potenziale sostituto secondo l’edizione odierna di TuttoSport: “Il club avrebbe già un’idea per sostituirli. Un altro svincolato come Nikola Maksimovic ma l’operazione per ora resta in stand-by”.