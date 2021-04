Serie A, terminano i match delle 15: flop Roma, Lazio e Atalanta vincono

È stato un pomeriggio di calcio, pieno di emozioni. Sono terminate da poco le sette gare delle 15 di Serie A, tra cui il Napoli che ha vinto in casa contro il Crotone. Di notevole importanza il pareggio della Roma, in casa del Sassuolo, che permette agli azzurri di allungare sui giallorossi di 5 punti. Vincono invece le altre rivali per la Champions, Lazio e Atalanta.

I risultati delle gare: