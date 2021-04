Serie A, le formazioni ufficiali di Torino-Juventus: la decisione su Zaza

Continua questa emozionante 29ª giornata di Serie A: alle 18 la Juventus è ospite del Torino per il derby. I bianconeri cercano il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Benevento; stesso discorso per i granata reduci dall’1-0 in casa della Sampdoria. Pirlo si affida a Bentancur a centrocampo dopo l’esclusione per motivi disciplinari di McKennie e Arthur. Nicola lascia in panchina l’ex Zaza, preferendogli Sanabria.

Le formazioni ufficiali:

Torino 3-4-1-2: Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi, Sanabria, Belotti.

Juventus 4-4-2: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Danilo, Kulusevski; Morata, Ronaldo.