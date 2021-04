Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Inter: Conte schiera Ranocchia

Bologna-inter chiude un’emozionante giornata di Serie A. I nerazzurri possono approfittare della sconfitta del Milan per allungare sul secondo posto, mentre la squadra di Mihajilovic ha la possibilità di superare la Sampdoria in classifica. Conte schiera Ranocchia, vista l’indisponibilità di De Vrij, guarito dal Covid soltanto giovedì. I rossoblù saranno senza il grande ex Palacio perché squalificato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte