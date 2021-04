Pirlo fa marcia indietro? Tuttosport: Arthur, Dybala e Mckennie potrebbero tornare già contro il Napoli

Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione di Torino-Juventus, Andrea Pirlo ha parlato della punizione ad Arthur, Dybala e Mckennie per la cena di gruppo organizzata in settimana.

I tre non sono stati convocati per la partita di oggi, ma potrebbero tornare già contro il Napoli. Ne ha scritto Tuttosport:

“È stato drastico, il tecnico, che nel frattempo aveva concordato la decisione di escludere i tre dalla convocazione per il derby di oggi pomeriggio. «E vedremo quando riprenderanno», ha puntualizzato ieri in conferenza stampa, aggiungendo indeterminatezza alla severa punizione. Potrebbe, tuttavia, non essere lunghissima la pena che dipenderà da come si comporteranno i tre esclusi. È possibile, insomma, il reintegro anche in tempo per la partita contro il Napoli, anche per non fare diventare autolesionista la decisione del tecnico e del club”.