L’ex Napoli Domizzi trova panchina: ripartirà dalla Serie B

Da un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, il Pordenone Calcio ha poco fa comunicato di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Maurizio Domizzi, ex calciatore del Napoli. Il patron del club, Mauro Lovisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla scelta dell’ex difensore:

“Mister Domizzi può dare alla squadra la scossa che tutti noi attendiamo. Per leadership ed esperienza di campo, temperamento e competenze che abbiamo apprezzato in questi mesi con la nostra Primavera. Per preparare al meglio la fondamentale gara di lunedì, conoscere il nuovo staff e ritrovare il giusto spirito la squadra andrà in ritiro già da stasera”.