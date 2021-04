CorrSport – Problema stipendi, la Juve prova a riproporre la strategia varata a inizio pandemia: si cerca l’accordo coi calciatori

Il monte stipendi della Juventus, tra i più alti d’Europa, comincia a far tremare il club bianconeri in virtù della pandemia ancora in corso, che ha causato la riduzione drastica degli introiti di tutte le squadre del campionato. La mossa che la Juve, così come altre società, avevano concordato con i propri calciatori lo scorso aprile, fu quella di congelare e posticipare il versamento di ben 4 mensilità, che gradualmente sono stati versati nel corso della stagione ancora in corso.

L’effetto era stato quello di dar respiro ai conti del club, con un impatto economico positivo di circa 90 milioni, strategia che la dirigenza starebbe pensando seriamente di riproporre siccome, a distanza di un anno, la situazione sembra essere piuttosto simile. Le mensilità interessate sarebbero quelle di marzo, aprile, maggio e giugno, a riportare la notizia l’edizione mattutina de Il Corriere dello Sport.