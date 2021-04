La sensibilità di Lorenzo Insigne

È di ieri l’ultimo gesto di solidarietà di Lorenzo Insigne, che ha regalato 250 uova di pasqua ai bambini dell’ospedale Santobono-Pausilipon.

Ne ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“Lorenzo Insigne è entrato con la sua sensibilità acquisita per strada, nei giorni di una adolescenza che è ancora assai vicina e da lui non si staccherà mai, e passeggiando «teneramente» su 250 uova, come farebbe se fosse dentro un’area di rigore o forse al limite, ha sistemato il proprio tiro a giro, che stavolta è carico di un affetto speciale, al centro dei propri pensieri. Al Santobono-Pausilipon, un angolo in cui la scienza si applica – eccome – per sconfiggere le traiettorie sporche del destino, è arrivata una Buona Pasqua assai speciale”.

Non è il primo gesto di responsabilità e sensibilità, scrive Il Corriere dello Sport:

“Lorenzo Insigne va oltre se stesso, le proprie responsabilità calcistiche, le veroniche e la tiritera sulla fascia o sul contratto, sui luoghi comuni che a volte fungono da melensa retorica: quando il Covid s’è intrufolato tra di noi, e se ne era appena avuta percezione, chiese ai responsabili del «Cotugno», una delle eccellenze napoletane in campo medico, gli estremi bancari per versare quelli che lui chiama sempre, teneramente, «pensierini», come gli dicevano quand’era un bambino la mamma e il papà: in realtà, all’Ospedale arrivò un bonifico da centomila euro, che divenne un atto pubblico solo quando il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, diffuse la notizia”.