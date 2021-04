CdS – La scelta di Cosmi su Ounas, ex della sfida per il Napoli

In attacco per il Crotone si segnala il rientro di Adam Ounas, ex della sfida, accanto al compagno di reparto Simy. L’esterno algerino dopo lo stop per infortunio è totalmente recuperato.

Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: “L’algerino ha tanta voglia di dimostrare alla sua società di appartenenza di valere il Napoli, di poterci stare il prossimo anno. Intanto è con il Crotone e con la maglia rossoblù addosso vuole mettersi in mostra, magari segnando un gol pesante che potrebbe dare un dispiacere alla sua squadra”.