Alvino: “Vittoria importante, ma difesa disastrosa e Maksimovic irritante!”

Al termine di Napoli-Crotone, match vinto dagli azzurri per 4-3, il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato il seguente commento su twitter: “Difesa disastrosa. Maksimovic irritante. Così si rischia di vanificare quanto di buono si fa in avanti. Però la vittoria è importantissima per la classifica e per il morale. Come dice il proverbio “Pigliate o buono quanno te vene, ca o malamente nun manca maje”.

“La partita l’ho vista così: Meret 5,5 Di Lorenzo 7,5 Maksimovic 3,5 Manolas 4,5 Mario Rui 6 Fabian 6,5 Bakayoko 5,5 Elmas 6 Politano 6 Lozano 6 Mertens 6,5 Zielinski sv Insigne 8 Osimhen 6,5 Petagna sv Gattuso 6“.