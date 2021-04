Il Napoli di Gennaro Gattuso, tra poco più di 24 ore, dovrà scendere in campo in una sfida molto importante come quella contro il Crotone, assolutamente da non fallire per non perdere il contatto con la zona Champions.

Però, Gattuso, in queste ore, dovrà fare la conta degli infortunati a partire già dal portiere: infatti, Ospina si è fatto male al dito in Nazionale e dovrebbe star fermo per una decina di giorni.

Il condizionale è d’obbligo perché la situazione portieri non è delle più rosee: Meret, il giovane portiere italiano, ieri ha svolto lavoro di scarico, ma la società, dopo lo scoppio del focolaio in Nazionale, è molto cauta sulle sue condizioni e vuole avere la certezza assoluta che non sia positivo.

Ma le possibilità di avere un calciatore positivo ci sono: dunque, in caso di indisponibilità di Meret per Covid, Gattuso ha due soluzioni: la prima è far debuttare il giovane Contini in porta, mentre la seconda è far giocare Ospina con un’infiltrazione al dito per farlo scendere in campo. Lo rivela Tuttosport.