Il Napoli pensa alla sfida con il Crotone, ma è anche un po’ normale che il pensiero possa andare anche alla super sfida, tanto attesa, contro la Juventus mercoledì.

Questa gara sarà molto importante proprio per gli equilibri Champions e il Napoli troverà la squadra di Pirlo molto arrabbiata e molto rabbiosa dopo un marzo disastroso e dopo un aprile iniziato nel peggior modo possibile.

In casa juventina serpeggia nervosismo e malumore dopo la cena con troppe persone organizzate a casa McKennie, a cui hanno partecipato tanti giocatori: tra questi, c’è Arthur, che ha anche dei problemi fisici.

Ebbene, come rivela Tuttosport, il brasiliano potrebbe essere escluso dalla sfida con il Torino per motivi disciplinari, ma salterà quasi sicuramente anche la sfida con il Napoli. Insomma, un bel problema per Pirlo.