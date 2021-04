SOCIAL – Adam Ounas carico per la sfida con il Napoli

Adam Ounas, in prestito al Crotone, domani rincontrerà la sua squadra allo stadio Diego Armando Maradona. L’algerino ha già siglato 2 gol e un assist nella squadra dove si trova. Il giocatore affronta in una partita fondamentale per il Napoli, impegnato nella lotta qualificazione per la Champions League ancora aperta e con il recupero contro la Juventus fissato per mercoledì 7 aprile 2021, L’esterno è impaziente e carico in attesa di sfidare da rivale la sua squadra e lo dimostra sui social postando un foto dell’allenamento con scritto: “Verso Napoli”. Il post sul profilo Instagram ufficiale dell’esterno di attacco: