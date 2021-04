Molto discussa negli ultimi giorni è stata la festa che ha organizzato il giocatore della Juventus Weston Mckennie, in cui erano presenti anche Dybala e Arthur. Su questo accaduto si è espresso Giancarlo Marocchi ai microfoni di Sky Sport:

”Pirlo e la società dovevano convocarli, certamente meritano una punizione severa ma con la non convocazione non cambia nulla. Sono calciatori e quindi dovevano andare in campo, non la ritengo adeguata questa scelta.”