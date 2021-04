Riparte la volata Champions, una serie infinita di 11 finali da non sbagliare: e fortunatamente per Gattuso, questo incredibile filotto lo potrà affrontare con tutte le sue frecce a disposizione.

Infatti, il reparto offensivo torna ad avere tutti i suoi componenti a disposizione: il Napoli è una squadra che crea tanto, segna anche tanto e fa partecipare tanti uomini alla manovra offensiva.

Non è un caso che gli esterni d’attacco siano i 3 miglior marcatori stagionali, ma anche il ritorno delle punte è importante per Gattuso: Osimhen e Mertens in queste settimane hanno segnato i due goal e pian piano si avvicinano al 100%.

Gattuso li gestirà in questo modo: Osimhen giocherà titolare con il Crotone, mentre il belga partirà da titolare mercoledì prossimo contro la Juventus. Inoltre, si attendono notizie pure dal fronte Zielinski.

Per domani un suo utilizzo è altamente improbabile, ma la società spera nella negatività per utilizzarlo contro la Juve. Domani, sulla trequarti, potrebbe essere il turno di Elmas.